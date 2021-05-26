Россиянам рассказали об открывшихся для туристов пляжных направлениях за рубежом

Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин рассказал, в какие пляжные страны из тех, с которыми Россия возобновила авиасообщение с 25 мая, можно будет лететь отдыхать. Об этом сообщает «Москва 24».

Так, специалист объяснил, что восстановление полетов в Исландию, Мексику, Португалию, Саудовскую Аравию и на Мальту не подразумевает открытия границ с этими государствами. По его словам, среди этих зарубежных направлений для туристических поездок будет доступна только Мексика, а именно Канкун, который станет очень востребованным курортом среди россиян.

Кроме того, он отметил, что в Португалии можно также попасть на остров Мадейра по выданной ранее шенгенской визе. В остальные части страны въезд путешественникам запрещен из-за эпидемиологической обстановки в мире.

При этом Горин пояснил, что возобновление перевозок с пятью странами очень важно для других, нетуристических целей — например, для гуманитарных поездок или воссоединения семьи, а также с целью учебы, работы или лечения.

Россия с 25 мая возобновила регулярное авиасообщение с Исландией, Мальтой, Мексикой, Португалией и Саудовской Аравией. Решение было принято с учетом эпидобстановки в пяти странах. Авиасообщение будет возобновлено на взаимной основе: перелеты из Москвы в Рейкьявик и Валлетту и обратно будут осуществляться по два раза в неделю, а в Канкун, Лиссабон и Джидду — по три раза.