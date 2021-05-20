Россия возобновит регулярные полеты в еще одну популярную пляжную страну

Россия возобновит регулярные рейсы в Мексику с 29 мая, их будет выполнять авиакомпания Azur Air. Об этом сообщает ТАСС.

По словам пресс-секретаря авиакомпании Дарьи Раздобудкиной, вылеты в одну из популярных пляжных стран запланированы из Москвы с частотой два раза в неделю по средам и субботам.

«Необходимо отметить, что авиакомпания выполняла перевозки по данному маршруту до начала пандемии», — добавила пресс-секретарь.

Так, пока Azur Air является единственным перевозчиком, который заявил о намерении летать между Россией и Мексикой.

Также уточняется, что полеты будут осуществляться на самолетах Boeing 777-300 ER.

Ранее сообщалось, что Россия возобновляет авиасообщение с Мексикой и еще несколькими странами с 25 мая. По решению оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, авиасообщение будет возобновлено на взаимной основе