Россия возобновит международные перелеты еще из пяти городов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Согласно решению оперштаба, с 25 мая будут возобновлены перелеты в иностранные государства из международных аэропортов Омска, Сыктывкара, Челябинска, Магнитогорска и Улан-Удэ. Отмечается, что данное решение было принято с учетом распоряжения правительства о необходимости соблюдать санитарно-эпидемиологические нормы.

Ранее сообщалось, что Россия возобновляет авиасообщение с Исландией, Мальтой, Мексикой, Португалией и Саудовской Аравией с 25 мая. Авиасообщение будет возобновлено на взаимной основе: перелеты из Москвы в Рейкьявик и Валлетту и обратно будут осуществляться по два раза в неделю, а в Канкун, Лиссабон и Джидду — по три раза. Помимо этого, самолеты будут летать по направлениям Грозный — Джидда и Махачкала — Джидда по одному разу в неделю.