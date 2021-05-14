Россия и Израиль оставят авиасообщение открытым, несмотря на паузы из-за обстрела аэропорта имени Бен Гуриона в Тель-Авиве. Об этом посол Израиля в РФ Александр Бен Цви рассказал в эфире радио «Эхо Москвы».

При этом аэропорт Бен Гурион не закрыт. Он подчеркнул, что некоторые авиакомпании просто отменяют рейсы «на всякий случай».

Материалы по теме Перешли Иордан Израиль готов силой забрать палестинские земли. Кто победит в новом столкновении на Ближнем Востоке? Весеннее обострение. Ракетные удары и уличные бои. Начнут ли Израиль и Палестина полномасштабную войну?

Ранее дипломат рассказал, что Израиль предлагает провести прямые переговоры с Палестиной. По его словам, единственное условие Израиля — чтобы палестинские группировки, в том числе ХАМАС, прекратили обстрелы. Он считает, что они могут заняться более полезными делами.

Взаимные обстрелы Израиль и палестинские группировки, в том числе движение ХАМАС, ведут с 10 мая. В результате массированных атак и столкновений погибли не менее 200 человек, еще около 600 ранены, однако пострадавших может быть еще больше.

Обострение конфликта началось в том числе на фоне столкновений между палестинцами и израильтянами в День Иерусалима. Эта дата отмечается в честь расширения израильского контроля на восточную часть города в результате Шестидневной войны 1967 года. Израиль считает Иерусалим своей единой и неделимой столицей. Палестина, напротив, называет Восточный Иерусалим («Аль-Кудс») оккупированной территорией — это подкреплено резолюциями СБ ООН.

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