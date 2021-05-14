Израиль предложил провести прямые переговоры с Палестиной

Израиль предлагает провести прямые переговоры с Палестиной. Это единственный способ остановить конфликт, рассказал РИА Новости посол еврейского государства в России Александр Бен Цви.

По словам дипломата, единственное условие Израиля — чтобы палестинские группировки, в том числе ХАМАС, прекратили обстрелы. Он считает, что они могут заняться более полезными делами.

«... Чтобы они занимались вопросами здравоохранения, канализаций, обучения и так далее в Газе. Они же вроде как ей руководят? Пусть занимаются тем, чтобы жителям Газы хорошо жилось, пускай занимаются экономическими вопросами, а не пускают ракеты по Израилю», — заявил израильский посол.

Материалы по теме Перешли Иордан Израиль готов силой забрать палестинские земли. Кто победит в новом столкновении на Ближнем Востоке? Весеннее обострение. Ракетные удары и уличные бои. Начнут ли Израиль и Палестина полномасштабную войну?

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби ранее отмечал, что Вашингтон поддерживает усилия еврейского государства по «обороне». При этом действия Израиля осудили страны Лиги арабских государств. Россия и ЕС призвали стороны к урегулированию конфликта.

Взаимные обстрелы Израиль и палестинские группировки, в том числе движение ХАМАС, ведут с 10 мая. В результате массированных атак и столкновений погибли не менее 200 человек, еще около 600 ранены — однако на самом деле пострадавших может быть еще больше.

Обострение конфликта началось в том числе на фоне столкновений между палестинцами и израильтянами в День Иерусалима. Эта дата отмечается в честь расширения израильского контроля на восточную часть города в результате Шестидневной войны 1967 года. Израиль считает Иерусалим своей единой и неделимой столицей. Палестина, напротив, называет Восточный Иерусалим («Аль-Кудс») оккупированной территорией — это подкреплено резолюциями СБ ООН.

Самые интересные видео — в нашем YouTube подписаться