Ливан выпустил по Израилю три ракеты

Ракеты класса «Град» были выпущены в сторону Израиля из окрестностей поселения Аль-Калиля в Ливане. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на осведомленный источник.

По данным СМИ, с территории южного Ливана в направлении Израиля было выпущено три ракеты. Армия Израиля позже подтвердила данные сообщения.

Материалы по теме Перешли Иордан Израиль готов силой забрать палестинские земли. Кто победит в новом столкновении на Ближнем Востоке? Весеннее обострение. Ракетные удары и уличные бои. Начнут ли Израиль и Палестина полномасштабную войну?

Ранее крыло палестинского движения ХАМАС «Бригады Изз Ад-Дин аль-Кассама» нанесло удар по газовой платформе в Средиземном море. Удар по комплексу для бурения скважин осуществили с помощью беспилотников, начиненных взрывчаткой.

10 мая палестинские группировки выпустили более тысячи ракет по территории Израиля. В ответ израильская армия призвала пять тысяч резервистов и провела операцию «Стражи Стены». В частности, силы обороны страны нанесли несколько ударов по целям в Газе, уничтожив дома трех высокопоставленных руководителей движения ХАМАС. Атаки до сих пор проводятся с обеих сторон.

Ракеты были выпущены из сектора Газа в сторону Израиля на фоне актов насилия вблизи границы и в Восточном Иерусалиме после того, как израильский суд принял решение выселить несколько палестинских семей из их домов в иерусалимском квартале Шейх Джаррах.