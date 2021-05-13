«Исламский джихад» приготовил ракетный удар по аэропорту в Израиле

Палестинская военизированная группировка «Исламский джихад» анонсировала удар ракетами по международному аэропорту Рамон, куда из-за обстрелов были перенаправлены рейсы из Тель-Авива. Об этом сообщает Al Arabiya.

Речь идет о пуске ракет «Аяш-250» дальностью до 250 километров. Представители группировки назвали это «частью мести за наших погибших лидеров».

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Ранее сообщалось, что израильские военные в ответ на уничтожение своего бронеавтомобиля обстреляли позиции «Исламского джихада» из танков Merkava. Также ЦАХАЛ поставил дымовую завесу, чтобы эвакуировать с места нападения пострадавших военнослужащих — тогда речь шла о трех раненых.

До этого, 10 мая, палестинские группировки выпустили более 1 тысячи ракет по территории Израиля. В ответ израильская армия призвала пять тысяч резервистов и провела операцию «Стражи Стены». В частности, силы обороны страны нанесли несколько ударов по целям в Газе, уничтожив дома трех высокопоставленных руководителей движения ХАМАС. В общей сложности в Газе поражены 500 целей.

Обострение началось на фоне столкновений между палестинцами и израильтянами в День Иерусалима. Эта дата отмечается в честь расширения израильского контроля на восточную часть города в результате Шестидневной войны 1967 года. Израиль считает Иерусалим своей единой и неделимой столицей. Палестина, напротив, называет Восточный Иерусалим («Аль-Кудс») оккупированной территорией — это подкреплено резолюциями Совета Безопасности ООН.