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Израиль ответил на атаку палестинцев огнем из танков Merkava

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Фото: Globallookpress.com

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ответила огнем из танков Merkava на атаку палестинской военизированной группировки «Исламский джихад», признанной в ряде стран террористической. Об этом в среду, 12 мая, сообщает Telegram-канал «Военный обозреватель».

По данным канала, джихадисты обстреляли из противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) бронеавтомобиль ЦАХАЛ на границе с сектором Газа. В результате трое израильских военнослужащих получили ранения. Позже боевики «Исламского джихада» открыли огонь по позициям израильтян из минометов.

В ответ ЦАХАЛ принял решение задействовать Merkava для атаки нескольких целей на палестинской стороне. Кроме того, израильские военные поставили дымовую завесу, чтобы эвакуировать с места нападения пострадавших военнослужащих. Отмечается, что все они уже доставлены в госпиталь.

10 мая палестинские группировки начали массированный обстрел Израиля — в общей сложности по территории страны было выпущено более 1 тысячи ракет. В ответ израильская армия призвала пять тысяч резервистов и провела операцию «Стражи Стены». Силы обороны страны продолжили наносить удары по целям в Газе: по данным военных, в результате разрушены дома трех высокопоставленных руководителей движения ХАМАС. В общей сложности в Газе поражены 500 целей.

Обострение началось на фоне столкновений между палестинцами и израильтянами в День Иерусалима. Эта дата отмечается в честь расширения израильского контроля на восточную часть города в результате Шестидневной войны 1967 года. Израиль считает Иерусалим своей единой и неделимой столицей. Палестина, напротив, называет Восточный Иерусалим («Аль-Кудс») оккупированной территорией — это подкреплено резолюциями СБ ООН.

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