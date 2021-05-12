Атака «Исламского джихада» на израильский бронеавтомобиль попала на видео

Ракетная атака палестинской военизированной группировки «Исламский джихад» на бронеавтомобиль Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) попала на видео. Ролик в среду, 12 мая, публикует Telegram-канал «Военный обозреватель».

На кадрах видно, как выпущенная с палестинской стороны противотанковая ракета попадает в машину израильских военных, двигающуюся у границы с сектором Газа. После этого над бронеавтомобилем поднимается столб дыма.

Как отмечает канал, к настоящему времени известно, что в результате атаки джихадистов погибли двое военнослужащих ЦАХАЛ.

Ранее сообщалось, что израильские военные в ответ на уничтожение своего бронеавтомобиля обстреляли позиции «Исламского джихада» из танков Merkava. Также ЦАХАЛ поставил дымовую завесу, чтобы эвакуировать с места нападения пострадавших военнослужащих — тогда речь шла о трех раненых.

До этого, 10 мая, палестинские группировки выпустили более 1 тысячи ракет по территории Израиля. В ответ израильская армия призвала пять тысяч резервистов и провела операцию «Стражи Стены». В частности, силы обороны страны нанесли несколько ударов по целям в Газе, уничтожив дома трех высокопоставленных руководителей движения ХАМАС. В общей сложности в Газе поражены 500 целей.

Обострение началось на фоне столкновений между палестинцами и израильтянами в День Иерусалима. Эта дата отмечается в честь расширения израильского контроля на восточную часть города в результате Шестидневной войны 1967 года. Израиль считает Иерусалим своей единой и неделимой столицей. Палестина, напротив, называет Восточный Иерусалим («Аль-Кудс») оккупированной территорией — это подкреплено резолюциями СБ ООН.