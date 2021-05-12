Израиль объявил о ликвидации ключевых фигур разведки ХАМАС

Армия обороны Израиля объявила о ликвидации ключевых фигур разведки палестинского движения исламистов ХАМАС. Об этом сообщает РИА Новости.

Среди прочих, в результате авиаудара были убиты глава отдела безопасности военной разведки ХАМАС Хассан Каоджи и его заместитель Вали Исса, отвечающий за контрразведку.

Ранее боевое крыло движения ХАМАС «Бригады аль-Кассам» выпустило сотни ракет по территории Израиля. Движение объяснило, что обстрел ведется в ответ на возобновившиеся удары Тель-Авива по высотным жилым зданиям в Палестине. Представители ХАМАС пообещали, что «далее будет масштабней».

Одновременно с обстрелами в Израиле начались беспорядки. Так, мэр города Лод объявил о полной потере властями контроля над населенным пунктом и попросил ввести войска. По его словам, в стране началась «гражданская война».