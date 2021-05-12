Перехват ракет «Железным куполом» в небе над Израилем сняли на видео

Очевидцы сняли на видео работу системы противоракетной системы «Железный купол» в Израиле. Кадры опубликованы на YouTube-канале Privileged N.P.C.

На ролике видно, как несколько человек находятся на балконе, и внезапно раздаются звуки сирены воздушной тревоги. После этого в небо взлетают ракеты и уничтожают цели.

Ранее палестинское движение исламистов ХАМАС, признанное террористической организацией в ряде западных стран, заявило о запуске в сторону Тель-Авива и его окрестностей 130 ракет. Удар нанесло боевое крыло контролирующего сектор Газа радикального движения «Бригады Аль-Кассам».

Местные СМИ сообщили об одном убитом в израильском городе Ришон Ле-Цион.

Позднее премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху пообещал, что исламисты «поплатятся жизнью» за атаку.