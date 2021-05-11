Израиль заявил об ударах по оружейным складам в секторе Газа

Израильская армия заявила, что наносит удары по оружейным складам в гражданских постройках в секторе Газа. Об этом сообщается в ее официальном Twitter-аккаунте.

Мирное население сектора Газа призвали не приближаться к складам с оружием и проследовать в безопасное место.

Ранее палестинское движение исламистов ХАМАС, признанное террористической организацией в ряде западных стран, заявило о запуске в сторону израильского Тель-Авива и его окрестностей 130 ракет. Удар нанесло боевое крыло контролирующего сектор Газа радикального движения «Бригады Аль-Кассам». В городе объявлялась воздушная тревога. Пострадали несколько человек. Местные СМИ также сообщили об одном убитом в израильском городе Ришон Ле-Цион.

10 мая танки израильской армии нанесли удары по объектам ХАМАС, в результате которых погибли девять человек. Атака была организована в ответ на запуски воздушных шаров с взрывчаткой и четырех ракет по израильской территории.

Ракеты были выпущены из сектора Газа в сторону Израиля на фоне нагнетания напряженности и актов насилия вблизи границы и в Восточном Иерусалиме. Ситуация обострилась после того, как израильский суд принял решение выселить несколько палестинских семей из их домов в иерусалимском квартале Шейх Джаррах.