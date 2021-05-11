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В Израиле сообщили об убитом в результате обстрела со стороны сектора Газа

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Фото: AMIR COHEN / Reuters

В Израиле сообщили об убитом в результате массированного обстрела со стороны сектора Газа. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

По их данным, в израильском городе Ришон Ле-Цион, который располагается в окрестностях Тель-Авива, один человек погиб от обстрела. Также сообщается о женщине, которая потеряла сознание. Ей оказывается медицинская помощь.

Ранее палестинское движение исламистов ХАМАС, признанное террористической организацией в ряде западных стран, заявило о запуске в сторону израильского Тель-Авива и его окрестностей 130 ракет. Удар нанесло боевое крыло контролирующего сектор Газа радикального движения «Бригады Аль-Кассам». В городе объявлялась воздушная тревога. Пострадали несколько человек.

Израиль ранее на этой неделе начал наносить удары по сектору Газа в ответ на проводимые оттуда ракетные обстрелы израильских городов.

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