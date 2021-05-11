Нетаньяху пообещал усилить обстрел сектора Газа

Израиль намерен усилить обстрел сектора Газа и увеличить частоту ударов. Такое обещание премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху дал своим подписчикам в Twitter.

Политик отметил, что израильские военные уже поразили много стратегических целей палестинского движения исламистов ХАМАС, признанного террористической организацией в ряде западных стран. Он подчеркнул, что дальнейшие действия властей страны «требуют терпения и определенных жертв со стороны граждан».

Ранее сообщалось, что иностранным журналистам запретили въезд в сектор Газа из-за обстрелов и обострения военного конфликта между Израилем и Палестиной.

10 мая танки израильской армии нанесли удары по объектам ХАМАС, в результате которых погибли девять человек. Атака была организована в ответ на запуски воздушных шаров с взрывчаткой и четырех ракет по израильской территории.

Ракеты были выпущены из сектора Газа в сторону Израиля на фоне нагнетания напряженности и актов насилия вблизи границы и в Восточном Иерусалиме. Ситуация обострилась после того, как израильский суд принял решение выселить несколько палестинских семей из их домов в иерусалимском квартале Шейх Джаррах.