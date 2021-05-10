Кадыров потребовал от властей Израиля извиниться за столкновения с палестинцами

Глава Чечни Рамзан Кадыров потребовал от властей Израиля извиниться за столкновения, которые произошли в ночь с 7 на 8 мая между палестинцами и израильскими бойцами пограничной полиции в Восточном Иерусалиме. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Кадыров назвал действия израильских властей «провокацией в самой изящной форме», направленной на то, чтобы мусульмане в отместку нарушили закон. «Ведь потом можно будет из всех рупоров снова кричать, что последователи религии ислам — террористы», — написал он.

По мнению лидера Чечни, в сложившейся ситуации мировое сообщество не должно молчать. Он отметил, что мусульмане не будут ждать, пока «циничные нападки на мечеть и репрессии верующих» прекратятся.

«В создавшейся ситуации лучше для всех будет, если власти Израиля опомнятся и с полным осознанием того, что виновны в случившемся, извинятся за произошедшее», — заявил Кадыров. Он призвал Эр-Рияд урегулировать конфликт, пока не поздно, «иначе масштабы последствий будут плачевными».

Ранее в Восточном Иерусалиме вспыхнули беспорядки, поводом для которых стало решение израильского суда выселить несколько арабских семей более полувека проживающих там без документов на право собственности. Десятки протестующих с палестинскими флагами забросали камнями стражей порядка возле Храмовой горы и в квартале Шейх Джаррах, силовики в ответ применили спецсредства. За двое суток были ранены более 250 гражданских лиц и 17 полицейских.