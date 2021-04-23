Кадыров прокатил Мишустина на Mercedes

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокатил премьер-министра России Михаила Мишустина на автомобиле в ходе его визита в Грозный. Соответствующая видеозапись была опубликована в Telegram-канале журналистов кремлевского пула РИА Новости.

На размещенных в сети кадрах видно, как Кадыров садится за руль черного Mercedes S-Class, а глава правительства — на переднее пассажирское сиденье.

Мишустин прибыл с рабочей поездкой в Чечню в пятницу, 23 апреля. Как сообщалось, ходе поездки он осмотрит объекты социальной сферы — строительство коррекционной школы-интерната, перинатальный центр и Грозненский государственный нефтяной технический университет, а затем проведет двустороннюю встречу с Кадыровым в резиденции главы региона. Ранее поездка главы правительства в Грозный не анонсировалась.

Известно, что в составе делегации в Чечню также прилетели министр здравоохранения Михаил Мурашко, министр науки и образования Валерий Фальков и руководитель Минпросвещения Сергей Кравцов.