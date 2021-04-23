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Михаил Мишустин прилетел в Чечню

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Фото: Виктор Толочко / РИА Новости

Премьер-министр России Михаил Мишустин прилетел с рабочей поездкой в Чечню. Об этом сообщает «Интерфакс» в пятницу, 23 апреля.

Отмечается, что ранее поездка главы правительства в Грозный не анонсировалась.

В аэропорту Мишустина встретил вице-премьер Юрий Трутнев, постоянный представитель президента в СКФО Юрий Чайка и глава Чечни Рамзан Кадыров.

Как сообщает ТАСС Мишустин в ходе поездки осмотрит объекты социальной сферы — строительство коррекционной школы-интерната, перинатальный центр и Грозненский государственный нефтяной технический университет. Затем премьер-министр проведет двустороннюю встречу с Кадыровым в резиденции главы региона.

В составе делегации в Чечню также прилетели министр здравоохранения Михаил Мурашко, министр науки и образования Валерий Фальков и руководитель Минпросвещения Сергей Кравцов.

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