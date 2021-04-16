Лукашенко провел экскурсию Мишустину по своему дворцу

Президент Белоруссии Александр Лукашенко провел экскурсию премьер-министру России Михаилу Мишустину по Дворцу Независимости в Минске. Видео прогулки опубликовал Telegram-канал «Пул Первого», близкий к пресс-службе белорусского лидера.

На ролике видно, как Лукашенко с Мишустиным и главой правительства Белоруссии Романом Головченко идут по помещению. Президент при этом рассказывает российскому премьеру, как строился дворец и какие идеи местные архитекторы заимствовали у других стран.

Мишустин прилетел в Минск 16 апреля. Там он провел переговоры сначала с Лукашенко, а затем — с Головченко. Стороны обсудили некоторые актуальные вопросы, в том числе связанные с Союзным государством. Также президент Белоруссии сообщил, что договорился с российским лидером Владимиром Путиным о встрече в Москве.