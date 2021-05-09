В Восточном Иерусалиме вспыхнули беспорядки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу полиции Израиля. Кадры с места событий опубликованы в Twitter журналистки Рози Скаммелл.

Поводом для волнений стало решение израильского суда выселить несколько арабских семей более полувека проживающих там без документов на право собственности.

Десятки протестующих с палестинскими флагами забросали камнями стражей порядка возле Храмовой горы и в квартале Шейх Джаррах, силовики в ответ применили спецсредства. За двое суток были ранены более 250 гражданских лиц и 17 полицейских.

В январе 2020 года в Иерусалиме поиски пропавшего восьмилетнего жителя арабского квартала спровоцировали беспорядки. Семья мальчика заявила, что, возможно, ребенок был похищен. Поиски пропавшего начала израильская полиция, а также подключились сотни волонтеров. Местные жители, которые тоже помогали искать ребенка, двинулись в сторону еврейского квартала Неве Яаков. Однако полиция преградила им путь, после чего начались беспорядки. Сотрудники арестовали троих зачинщиков. В результате столкновения с полицией 19 человек получили ранения.