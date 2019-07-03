Чернокожие устроили погромы в Израиле

Эфиопские иудеи устроили уличные беспорядки в нескольких городах Израиля после того, как полицейский застрелил 19-летнего чернокожего Соломона Текаха. Об этом сообщает The Jerusalem Post.

Участники протестов перегородили ключевые дороги и жгут покрышки на улицах, а также вступают в столкновения с полицией, кидая в полицейских камни. Известно, что в результате беспорядков пострадали по меньшей мере 80 человек, есть информация о задержаниях.

Демонстранты, в числе прочего, скандировали лозунг «Black lives matter» («Жизни черных важны»). Они считают, что из-за цвета кожи подвергаются системной дискриминации. «Мы боимся, что наши жизни ничего не стоят. (..) Молодежь боится выходить на улицу, видеть полицию. Мы сталкиваемся с расизмом каждый день, эфиопов не берут на работу, не сдают им дома, не пускают в бары по выходным», — приводит издание слова одного из протестующих.

Теках погиб в ночью 1 июля. Полицейский, который его застрелил, сообщил, что хотел разнять драку с его участием, но молодой человек попытался напасть и на него.

Эфиопские евреи, или фалаша — этнолингвистическая группа темнокожих эфиопов-иудеев, в ХХ веке массово мигрировавших в Израиль. Сейчас в еврейском государстве их насчитывается около 135 тысяч, около 40 тысяч из них родились уже в Израиле. 41 процент эфиопских семей живет за чертой бедности.

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