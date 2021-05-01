Кадыров более чем вдвое увеличил свои доходы

Глава Чечни Рамзан Кадыров в 2020 году заработал 381 миллион рублей. Об этом говорится в его декларации о доходах, сообщает ТАСС в субботу, 1 мая.

За год глава российского региона увеличил свои доходы на 233 миллиона рублей, то есть более чем вдвое.

Согласно опубликованным данным, глава Чечни владеет жилым домом площадью 2344 квадратных метра и двумя участками площадью 3668 и 28 361 квадратный метр соответственно.

У Кадырова, его жены и 12 несовершеннолетних детей в пользовании находится жилой дом площадью 300 квадратных метров. Личного транспорта у главы Чечни нет.

Жена Кадырова в 2020 году заработала 1,5 миллиона рублей. Также она владеет квартирой площадью почти в 210 квадратных метров.

Ранее сообщалось, что Путин заработал почти десять миллионов рублей в прошлом году. Его доход был раскрыт в декларации, опубликованной на сайте Кремля.