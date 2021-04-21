Песков объяснил разницу доходов с Путиным

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заработал за 2020 год больше, чем Владимир Путин. Сделать это удалось за счет процентов от банковских вкладов и отданных в управление компаниям средств, рассказал Песков в интервью радио «Комсомольская правда».

«Не только пресс-секретарь заработал больше, чем президент, многие заработали больше, чем президент», — объяснил он и добавил, что госслужащим зарплата начисляется по-разному.

По словам Пескова, по закону госслужащие имеют ограничения на покупку акций и облигаций. В том числе им запрещено покупать иностранные ценные бумаги. «Но все равно как-то теми деньгами, которые есть, мы пытаемся отдавать их разным компаниям в управление, что не запрещено законом. И вот эти доходы как раз плюсуются к зарплате, они декларируются», — заключил представитель Кремля.

Ранее в апреле сообщалось, что Путин заработал почти десять миллионов рублей в прошлом году. Его доход был раскрыт в декларации, опубликованной на сайте Кремля.