В Кремле рассказали о банковских вкладах Путина

Официальный представитель Кремля, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал о банковских вкладах главы государства Владимира Путина, сообщает РИА Новости со ссылкой на интервью радио «Комсомольская правда».

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«У президента есть банковские вклады», — отметил Песков, не раскрывая подробностей и не называя кредитную организацию, в которой у Путина открыты депозиты.

В середине апреля были опубликованы данные о заработках российских чиновников и госслужащих, в том числе Путина. Согласно им, годовой доход президента в 2020-м составил 10 миллионов рублей. Также среди его активов две квартиры, два гаража, три автомобиля и прицеп.

Песков в 2020 году заработал 12,5 миллиона рублей. Свой более высокий по сравнению с главой государства заработок он объяснил процентным доходом от вкладов и средств в доверительном управлении.