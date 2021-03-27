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В Кремле озвучили дату подачи декларации о доходах Путина

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Дмитрий Песков
Дмитрий Песков
Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков озвучил РИА Новости дату подачи декларации о доходах президента России Владимира Путина и сотрудников администрации Кремля.

По его словам, глава государства и сотрудники Кремля подадут декларации о доходах за прошлый год до 1 апреля. «Все в силе», — сказал Песков.

По законодательству сведения о доходах публикуются в течение 14 рабочих дней со дня истечения срока, установленного для их подачи.

За 2019 год Путин заработал 9,726 миллиона рублей. В собственности президента числятся квартира площадью 77 квадратных метров и гараж (18 квадратных метров). Также за Владимиром Путиным числятся квартира площадью 153,7 квадратного метра и гаражное место площадью 18 квадратов, эта недвижимость находится у президента в пользовании. Среди транспортных средств за Путиным были закреплены: два автомобиля ГАЗ 21М («Волга»), «Нива» и автомобильный прицеп «Скиф».

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