Кадыров ответил на вопрос о желании стать президентом России

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что в России «самый лучший президент в мире». Так политик ответил на вопрос о желании стать главой государства, сообщает ЧГТРК «Грозный».

«Лучший президент, лучший человек. Мудрый политик, дальновидный и харизматичный. Поэтому, мы будем поддерживать нашего президента», — сказал Кадыров в ходе прямого эфира в Instagram-аккаунте своего сына Адама.

Отвечая на вопрос о своих дальнейших планах, глава Чечни заявил, что намерен служить «Всевышнему и своему народу». «Я раб Всевышнего и слуга своего народа, другого и не может быть», — резюмировал Кадыров.

44-летний Рамзан Кадыров является главным губернатором-долгожителем России: после апрельских перестановок в губернаторском корпусе он стал лидером по продолжительности работы на посту главы региона. Кадыров руководит Чечней с апреля 2007 года. В прессе и социальных сетях регулярно появляются слухи о его возможном переходе в федеральную власть: так, в мае 2019-го сообщалось, что политик может быть назначен вице-премьером и полпредом президента в Северо-Кавказском федеральном округе, однако сам Кадыров это опроверг.