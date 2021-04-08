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Губернатор Ульяновской области подал в отставку

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Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов подал в отставку. Об этом в четверг, 8 апреля, сообщается в эфире телеканала «Россия 24» на YouTube.

«Сегодня я обратился к главе нашего государства с просьбой о добровольной отставке для того, чтобы в полном объеме сосредоточиться на решении жизненно важных вопросов на федеральном уровне», — заявил политик.

По его словам, он принял такое решение, так как намерен баллотироваться в Госдуму.

Морозов занимал пост губернатора региона с 6 января 2005 года. До этого он служил в МВД — прошел путь от инспектора уголовного розыска РОВД до руководителя спецподразделения УВД Ульяновской области по борьбе с незаконным оборотом наркотиков. В 1995 году его назначили начальником УВД Димитровграда. В 2000 году Морозов ушел в отставку и занялся адвокатской работой, а затем был избран мэром Димитровграда.

7 апреля об уходе с занимаемого поста по собственному желанию сообщил глава Тувы Шолбан Кара-оола. По его словам, решение он принял самостоятельно и представил «свою твердую позицию» главе государства. Исполняющим обязанности главы региона назначен бывший мэр Кызыла Владислав Ховалыг.

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