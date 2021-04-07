Уволившийся глава Тувы рассказал о решении уйти в отставку

Уволившийся глава Тувы Шолбан Кара-оола записал прощальное видеообращение, поблагодарил сограждан, президента и правительство России. Запись опубликована в его Instagram.

«Я старался как мог. Наверное, история рассудит, сколько удалось сделать, сколько было ошибок, недочетов. Но, видит Всевышний, оценит мой избиратель, насколько успешными были наши усилия», — отметил политик.

По его словам, решение об уходе в отставку он принял самостоятельно и предоставил «свою твердую позицию» главе государства. «Благодарен Владимиру Владимировичу [Путину] за полное понимание, оценку и доверие дальше служить стране», — добавил Кара-оола, отметив, что для него важнее всего сохранить стабильность и согласие в регионе, «не навредить и не разрушить то, что создано». Он не назвал причину, по которой захотел покинуть должность.

7 апреля Путин принял добровольную отставку Шолбана Кара-оола. Его обязанности будет временно исполнять бывший мэр Кызыла Владислав Ховалыг, который собрался реализовывать индивидуальный план социально-экономического развития Тувы.