Эксперты оценили вероятность отставки глав российских регионов

Эксперты холдинга «Минченко консалтинг» составили рейтинг политической устойчивости руководителей российских регионов и оценили вероятность отставки трех из них как высокую. Об этом сообщает РИА Новости.

В «красную» зону списка попали глава Тувы Шолбан Кара-Оол, губернатор Ульяновской области Сергей Морозов и глава Северной Осетии Вячеслав Битаров. Отмечается, что двое первых являются одними из «долгожителей» губернаторского корпуса. Это повышает вероятность их ухода «в условиях тренда на существенное обновление региональной исполнительной власти», считают специалисты.

Высокая политическая устойчивость накануне местных выборов, по мнению экспертов, у губернатора Тульской области Алексея Дюмина и главы Чечни Рамзана Кадырова. По мнению политологов, этому способствует де-факто их федеральный статус и поддержка ближнего окружения президента России Владимира Путина.

В зону средней политической устойчивости попали глава Дагестана Сергей Меликов, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, глава Хабаровского края Михаил Дегтярев, глава Мордовии Артем Здунов, а также главы Карачаево-Черкесии и Тверской области Рашид Темрезов и Игорь Руденя.