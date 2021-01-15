Глава Бурятии отправил в отставку правительство региона

Глава Бурятии Алексей Цыденов отправил правительство региона в отставку. Об этом сообщается на сайте регионального правительства в пятницу, 15 января.

«Задач много, они непростые. Требуются структурные изменения. С каждым из вас отдельно хочу переговорить. В новом формате, в новой структуре правительства будем двигаться дальше», — сказал Цыденов. Причину отставки министров он не уточнил.

Вместе с тем Цыденов отметил, что в регионе остро стоят вопросы экологии, лесопользования, сохранения лесов. Кроме того, по его мнению, внимания правительства требуют вопросы здравоохранения и образования.

Ранее мэр Якутска Сардана Авксентьева сообщила о досрочном сложении полномочий из-за состояния здоровья. Она призналась, что больше не может работать круглый год по 24 часа в сутки. В скором времени глава города собирается лечь в больницу, где ей сделают операцию. Глава Якутии Айсен Николаев пожелал главе города скорейшего выздоровления и заявил, что понимает ее решение.