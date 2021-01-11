Глава Якутии прокомментировал отставку мэра Якутска

Глава Якутии Айсен Николаев прокомментировал отставку мэра Якутска Сарданы Авксентьевой. По словам главы региона, он обсуждал с ней решение об уходе. Этим Николаев поделился в Instagram.

Он подчеркнул, что понимает мэра в ее решении. «Для любого человека приоритетным является семья и здоровье. Она не хочет подводить своих избирателей, горожан и не хочет, чтобы из-за проблем со здоровьем страдала работа», — отметил глава Якутии.

Временно исполняющим обязанности главы города будет назначен Евгений Григорьев, первый заместитель мэра по развитию территорий.

«Уважаемая Сардана Владимировна, от себя лично и от всех якутян желаю Вам скорейшего выздоровления, и чтобы этот сложный для вашей семьи период быстрее закончился», — подытожил пост Николаев.

Ранее сообщалось, что Авксентьева объявила о досрочном сложении полномочий из-за состояния здоровья. Она призналась, что больше не может работать круглый год по 24 часа в сутки. В скором времени глава города собирается ложиться в больницу, где ей сделают операции.