Мэр Екатеринбурга написал заявление об отставке

Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский написал заявление об отставке. Он решил покинуть пост по собственному желанию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление Высокинского.

«Прошу досрочно прекратить полномочия главы Екатеринбурга в связи с отставкой по собственному желанию», — говорится в тексте документа.

По информации агентства, ожидается, что Высокинский поднимет вопрос о своем уходе на заседании городской думы во вторник, 22 декабря.

Ранее Высокинский произвел кадровые перестановки, назначив первого заместителя губернатора Свердловской области Алексея Орлова вице-мэром уральской столицы.

20 декабря появились неофициальные данные о скорой отставке Высокинского.

Высокинский стал мэром Екатеринбурга в 2018 году. Ранее он также был заместителем губернатора Свердловской области, курировал реализацию проекта «Большой Екатеринбург» и взаимодействие с территориями.