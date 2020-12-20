Стало известно об отставке мэра Екатеринбурга

Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский покидает свой пост. Об этом стало известно URA.RU от осведомленного источника.

Ожидается, что Высокинский объявит о своей отставке в понедельник, 21 декабря. В этот же день первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Орлов, который сменит Высокинского, приступит к работе в статусе первого вице-мэра, пишет агентство. «После того, как 22 декабря ее [отставку] утвердит гордума, Орлов будет исполнять обязанности мэра с приставкой и.о. — до завершения конкурсной процедуры», — поделился источник.

Другие собеседники URA.RU утверждают, что Высокинский перейдет на работу в правительство Свердловской области, где вакантна позиция замгубернатора — министра финансов.

Александр Высокинский занимает должность мэра Екатеринбурга с сентября 2018 года. До этого он был заместителем губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева.