Российский мэр получил предупреждение из-за вспышки коронавируса в больнице

Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский получил предупреждение от Генпрокуратуры из-за массового заражения коронавирусом персонала и пациентов больницы №1. Соответствующее письмо в адрес мэра направил заместитель генпрокурора России Игорь Ткачев, сообщили URA.RU в пресс-службе управления Генпрокуратуры по Уральскому Федеральному округу.

По мнению прокуратуры, власти Екатеринбурга недостаточно эффективно следят за ситуацией, из-за чего могут быть нарушены как трудовые права врачей, так и права граждан на охрану здоровья.

Материалы по теме «Таких вирусов мы раньше просто не знали» Главный пульмонолог России о коронавирусе, его последствиях и 20-летних пациентах на ИВЛ

Ранее стало известно, что число заразившихся в больнице №1 в Екатеринбурге превысило 90 человек, среди них — 75 пациентов и 16 сотрудников медучреждения. Предположительно, источником распространения инфекции стала сестра-хозяйка больницы, а не врач-хирург, вероятно, заразившийся от соседа. Как пишет URA.RU, сестру оставили в терапевтическом отделении больницы №1, хотя должны были направить в инфекционное отделение в больнице №40. После этого вирус начали находить у работников и пациентов городской больницы.

За последние сутки в России выявили 6411 новых случаев заражения коронавирусом в 83 регионах страны, таким образом общее число заразившихся составляет 93 558 человек. С 27 по 28 апреля умерли 72 человека, выздоровели — 1110.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!