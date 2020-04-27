В российской больнице умер заразившийся коронавирусом реаниматолог

В Курской области заразился коронавирусом и скончался врач-реаниматолог Игорь Татаркин. Об этом в понедельник, 27 апреля, сообщает РИА Новости.

Татаркин работал анестезиологом-реаниматологом в Курском противотуберкулезном диспансере, сообщили агентству в администрации региона. Ему было 54 года.

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«Он попал в областную инфекционную больницу имени Н.А. Семашко две недели назад. Состояние доктора было стабильно тяжелым, он находился на аппарате ИВЛ», — сказала собеседница агентства.

Эта смерть стала в регионе шестой с начала эпидемии. В воскресенье, 26 апреля, в Курской области скончался епископ Железногорский и Льговский Вениамин. По данным сайта стопкоронавирус.рф, в регионе на данный момент 525 случаев коронавируса, 46 человек выздоровели.

Ранее стало известно, что Россия обогнала Китай по случаям коронавируса. Страна заняла девятое место в списке стран по количеству инфицированных. По данным на 27 апреля, в России вирус обнаружен у более чем 87 тысяч граждан. В КНР их около 84 тысяч. При этом статистика по смертности в двух странах сильно различается — в Китае умерли 4,6 тысячи пациентов с COVID-19, в России почти в шесть раз меньше — 794.

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