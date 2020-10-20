Российский мэр призвал выталкивать из автобусов пассажиров без масок

Пассажиры общественного транспорта могут сами выталкивать из салона людей без масок. К этому мэр Екатеринбурга Александр Высокинский призвал россиян в эфире E1.RU.

«Можно и нужно [выгонять людей без масок из автобусов]. Все видят увеличение количества заболевших. Все понимают, что это может привести к новому режиму ограничений», — сказал политик.

Он отметил, что ограничения из-за пандемии коронавируса коснулись всех граждан: у некоторых возникли проблемы деньгами, у других произошли перемены в работе и учебе. «Многие понимают, что ограничения — это не то, к чему нужно стремиться. Поэтому мы говорим, что нужно соблюдать масочный режим», — добавил Высокинский.

Ранее психолог Гелена Иванова дала россиянам совет, как реагировать на агрессивных «безмасочников». По ее словам, в случае возможного конфликта не надо отвечать так же агрессивно — лучше объяснить человеку важность ношения маски.