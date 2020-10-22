Из больницы российского города стали массово увольняться медики

В Екатеринбурге стали массово увольняться врачи центральной городской клинической больницы №1. С весны учреждение покинули около 80 специалистов. Об этом сообщает региональное издание E1.

«За первую волну [коронавируса] из стационара больницы и поликлиники уволились примерно 80 человек. Врачей (...) меньшинство, очень много медсестер и санитарок. А за последний месяц из терапевтического отделения ушли все, кроме одного врача. И терапевты ушли, и заведующая отделением», — рассказал один из сотрудников больницы.

По словам уволившегося врача, в начале пандемии, когда в больницу стали поступать пациенты с коронавирусом, врачей узкого спектра отправили в отпуск. Оставшимся вдвое повысили нагрузку — до 45 пациентов. «Поэтому кто-то ушел на этом этапе, не выдержав такой нагрузки. У руководства была такая позиция, мол, да чего вам — нарядиться, погулять по отделению и уйти, что сложного здесь?» — рассказал собеседник издания.

Бывший врач екатеринбургской больницы также отметил, что даже после того, как нагрузка снизилась, многие медики все еще оставались в неоплаченных отпусках. Это, по его мнению, и стало причиной увольнения гинекологов, неврологов и других специалистов, которых не привлекали к работе в «красной» зоне.

Кроме того, собеседники E1 отметили, что один из врачей заразился коронавирусом от пациента, но так и не получил президентских выплат.

В приемной главного врача больницы Дмитрия Айрапетова изданию отказались давать комментарии. Мэр города Александр Высокинский пообещал E1, что будет разбираться в ситуации. В управлении здравоохранения администрации Екатеринбурга заявили РИА Новости, что проводят проверку.

Ранее сообщалось о массовом увольнении медиков в клинической больнице №122 в Санкт-Петербурге. По словам главного врача учреждения Якова Накатиса, сначала врачи просто не выходили на работу из-за страха заразиться коронавирусом от пациентов, а после получения отметок о прогулах начали писать заявления об уходе. Сколько именно сотрудников уволились, он не уточнил.