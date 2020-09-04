Главврач российской больницы уволился после «воскрешения» пациентки в морге

Главный врач Горшеченской центральной районной больницы Курской области Роман Кондратенко уволился после того, как пациентку по ошибке отправили в морг. Об этом сообщается на сайте администрации области.

Медик по собственному желанию написал заявление на отпуск с последующим увольнением с 10 сентября.

ЧП произошло в четверг, 13 августа. 81-летняя жительница Курска Зинаида Кононова поступила в больницу с жалобами на боли в животе. После проведения операции врачи констатировали смерть пациентки и отправили ее в морг. На следующее утро один из сотрудников морга заметил, что Кононова жива. «Воскресшую» пациентку перевели в Курскую областную клиническую больницу. 19 августа пациентка скончалась.

Отправившие женщину в морг врачи объяснили ошибку тем, что у них нет достаточно точного оборудования, чтобы определить, жив пациент или нет в критических случаях.

После инцидента областной комитет здравоохранения организовал проверку. Эксперты пришли к выводу, что основными причинами произошедшего стали нарушения в организации оказания медицинской помощи в Горшеченской ЦРБ. В отношении сотрудников, оказывавших данной пациентке медпомощь, будут приняты меры дисциплинарной ответственности.