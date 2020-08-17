Принятая за мертвую россиянка очнулась в морге

Жительница Курской области очнулась в морге в поселке Горшечное после того, как ее приняли за мертвую. Об этом сообщает ГТРК «Курск».

Как стало известно, женщина поступила в Горшеченскую центральную районную больницу с болями в животе. После проведения некоторых процедур врачи констатировали смерть пациентки, после чего отправили ее в морг.

На следующее утро один из сотрудников морга обнаружил, что женщина жива. После этого пациентку перевели в Курскую областную клиническую больницу. По словам главного врача клиники, состояние женщины тяжелое. По факту произошедшего проводится проверка.

Похожий случай произошел в Амурской области в 2019 году. Живую женщину по ошибке доставили в морг. Когда санитарка начала крепить к телу номерную бирку, она заметила, что женщина ожила. В морг вызвали бригаду скорой помощи. Женщину доставили в реанимацию, где в течение двух часов врачи пытались ее спасти, но безуспешно.