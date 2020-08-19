«Воскресшая» в морге россиянка умерла в больнице

Отправленная по ошибке в морг россиянка Зинаида Кононова умерла в больнице. Об этом сообщает издание «Комсомольская правда».

В четверг, 13 августа, 81-летняя жительница Курска поступила в Горшеченскую центральную районную больницу с жалобами на боли в животе. После проведения операции врачи констатировали смерть пациентки и отправили ее в морг.

На следующее утро один из сотрудников морга заметил, что Кононова жива. «Воскресшую» пациентку перевели в Курскую областную клиническую больницу. По словам главного врача, состояние женщины тяжелое, но стабильное. Кононовой планировали сделать еще одну операцию.

В среду, 19 августа, племянница пациентки сообщила журналистам о смерти родственницы.

Врачи Горшеченской центральной районной больницы объясняют ошибку тем, что у них нет достаточно точного оборудования, чтобы определить, жив пациент или нет в критических случаях. Главный врач медицинского учреждения ушел в отпуск после случившегося.

Следственный комитет России (СКР) организовал проверку по факту происшествия, вызвавшего широкий общественный резонанс. Также проверку проводит и областной комитет здравоохранения.