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Очнувшаяся в морге россиянка заинтересовала следователей

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Фото: Globallookpress.com

В Курской области следователи заинтересовались историей с очнувшейся в морге россиянкой. Об этом сообщает РИА Новости

По данным агентства, Следственный комитет России (СКР) организовал проверку по факту происшествия, вызвавшего широкий общественный резонанс. Также проверку проводит и областной комитет здравоохранения. В настоящий момент женщина находится в Курской областной клинической больнице.

17 августа сообщалось, что женщина очнулась в морге в поселке Горшечное после того, как ее приняли за мертвую. Она поступила в Горшеченскую центральную районную больницу с болями в животе. После проведения некоторых процедур врачи констатировали смерть пациентки, после чего отправили ее в морг. На следующее утро один из сотрудников обнаружил, что женщина жива.

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