Мэр Екатеринбурга произвел кадровые перестановки после слухов об отставке

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский произвел кадровые перестановки, назначив первого заместителя губернатора Свердловской области Алексея Орлова вице-мэром уральской столицы. Об этом в понедельник, 21 декабря, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу администрации.

«Коллеги, я подписал постановление о назначении моим первым заместителем Алексея Валерьевича Орлова — прошу любить и жаловать», — сказал Высокинский в ходе оперативного совещания.

Ранее занимавший эту должность Александр Ковальчик назначен руководителем аппарата администрации города Екатеринбурга, уточнил он.

Орлов, в свою очередь, заявил, что займется подготовкой города к 300-летию и к Всемирным летним студенческим играм, пишет «Комсомольская правда».

20 декабря неофициально сообщилось о скорой отставке Высокинского.

Высокинский стал мэром Екатеринбурга в 2018 году. Ранее он также был заместителем губернатора Свердловской области, курировал реализацию проекта «Большой Екатеринбург» и взаимодействие с территориями.