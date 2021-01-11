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Мэр Якутска объявила о сложении полномочий

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Сардана Авксентьева
Сардана Авксентьева
Фото: @sardanaavksentieva

Мэр Якутска Сардана Авксентьева объявила о досрочном сложении полномочий из-за состояния здоровья. Об этом она сообщила в своем Instagram-аккаунте.

«В эти дни состоялись непростые разговоры с семьей и с командой. Семья серьезно обеспокоена моим здоровьем», — написала она. По словам главы города, причина ухудшения здоровья — «стрессы и постоянная тревога за город».

Авксентьева признала, что уже не может работать 24 часа в сутки 365 дней в году. «Завтра ложусь в больницу, скоро операции», — сообщила она, добавив, что 11 января внесет в Якутскую городскую думу заявление о сложении полномочий.

На новых выборах мэр города попросила поддержать первого заместителя главы городского округа «Город Якутск» Евгения Григорьева. «Команде я ставлю задачу максимально сплотиться вокруг него. Все наши планы должны быть реализованы, а данные обещания — исполнены», — написала Авксентьева.

22 декабря мэр Екатеринбурга Александр Высокинский написал заявление об отставке. Он решил покинуть пост по собственному желанию. До этого он произвел кадровые перестановки, назначив первого заместителя губернатора Свердловской области Алексея Орлова вице-мэром уральской столицы.

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