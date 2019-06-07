Заместитель «мэра здорового человека» попался на взятке в 114 миллионов рублей

Сотрудники правоохранительных органов задержали заместителя мэра Якутска Василия Гоголева. Об этом в пятницу, 7 июня, сообщили в управлении Следственного комитета России по региону.

В отношении Гоголева возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 290 («Получение взятки должностным лицом в особо крупном размере») УК РФ.

По данным следствия, заммэра получил от коммерческого предприятия, строящего многоквартирный жилой дом в Якутске, имущественные права на находящуюся там недвижимость, которая оценивается в 114 миллионов рублей. Взятка была дана за выдачу разрешения на увеличение количества этажей с 13 до 16.

Отмечается, что деньги были получены Гоголевым через двух посредников в пользу коммерческого предприятия, владельцем и учредителем которого являлся он сам до назначения на данную муниципальную должность.

Как сообщает издание Ysia.ru, до того, как занять должность заместителя мэра, Гоголев был финансовым директором фирмы «Голдлайн». Также в 2013 году он основал строительную компанию «Утум-Инвест».

27 ноября сообщалось, что глава Якутска Сардана Авксентьева, которую в сети прозвали «мэром здорового человека», уволила начальника муниципального казенного учреждения «Управление делами» Максима Артемьева, потратившего более миллиона рублей на банкеты для городской администрации.

Свое прозвище Авксентьева получила в связи с решениями, принятыми на посту мэра. Так, в целях экономии она выставила на торги все дорогие внедорожники мэрии и отказалась оплачивать визит дизайнера Ирины Крутиковой на местный фестиваль меха.

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