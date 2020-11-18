Мэр российского города решила продать здание мэрии ради экономии

Руководитель администрации Якутска Сардана Авксентьева решила продать здание мэрии, расположенное в центре города, ради экономии бюджетных средств. Об этом чиновница написала в своем Instagram-аккаунте.

«Начинаем готовить к продаже здание мэрии. Продажа муниципального имущества — строго регламентированная процедура. Есть заинтересованные потенциальные покупатели, но надо все соблюсти и провести открыто. А то снова начнут подозревать и домысливать, что я решила продать по дешевке друзьям или родственникам», — сообщила Авксентьева.

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Она отметила, что городским чиновникам «необязательно сидеть в дорогом здании в самом центре города». Мэр планирует построить для своих подчиненных недорогой офис в 17 квартале, расположенном на окраине Якутска. «Здание нового формата, без огромного количества кабинетиков, где каждый чиновник может спрятаться за своей дверкой. Одно пространство, где все видят друг друга», — уточнила Авксентьева параметры будущего офиса.

Она также сообщила, что мэрия намерена протестировать программу поездок на такси в служебных целях, чтобы отказаться от дорогих служебных автомобилей. «От служебного автотранспорта в Москве мы отказались еще в начале года. В командировках все спокойно ездим на метро, в некоторых случаях — на такси», — написала глава города, добавив, что надо избавляться от всего избыточного, так как мэрии «жизненно необходимы» новые источники пополнения городского бюджета.

Публикацию Авксентьева сопроводила снимком из 1970-х, на котором, по ее словам, изображена она сама на строительной площадке будущего здания горисполкома (ныне мэрии). «Это здание мне как дом, я знаю каждый его закуток, поэтому я так долго взвешивала решение [о продаже]», — пояснила чиновница.

Сардана Авксентьева занимает пост мэра Якутска с 2018 года. Весной 2019-го пласт снега обрушился с крыши дома в городе на ее служебный автомобиль. В результате инцидента никто не пострадал, но машину — Toyota Camry — пришлось отправить в ремонтный сервис.

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