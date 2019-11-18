Одобренный Путиным мост через Лену назвали вековой мечтой народа

Автомобильный мост через реку Лену, проект по строительству которого одобрил президент России Владимир Путин, был мечтой местных жителей. Об этом мэр Якутска Сардана Авксентьева написала в своем Instagram в понедельник, 18 ноября.

«Это вековая мечта нашего народа и почти сорокалетние ожидания и разочарования современного поколения якутян», — отметила она.

По словам мэра, мост позволит стабилизировать жизнь в самом большом городе, построенном в вечной мерзлоте.

Ранее 18 ноября сообщалось, что Владимир Путин одобрил строительство автомобильного моста через реку Лену в районе Якутска. По предварительным расчетам, стоимость строительства моста составит 82,9 миллиарда рублей.

В декабре прошлого года в ходе ежегодной пресс-конференции глава государства допустил возможность нового мегапроекта. Он поручил Минтрансу и Минэкономразвития определить экономическую целесообразность моста.

У жителей Якутска нет круглогодичного сухопутного сообщения с федеральными трассами. Летом раз в час ходит паром, зимой машины едут прямо по льду.

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