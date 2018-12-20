Путин оценил возможность нового мегапроекта

Мост через реку Лену будет построен, если это будет экономически целесообразно, заявил президент России Владимир Путин во время ежегодной пресс-конференции, трансляцию которой ведет НТВ.

«Символы — это всегда хорошо, это всегда какой-то этап завершения работы и возможности для дальнейшего движения вперед», — ответил Путин на вопрос журналиста, который сказал, что возведение моста через Лену могло бы стать «символом освоения азиатской части территории Российской Федерации», как Крымский мост стал символом возвращения полуострова.

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«Вы сказали, это должно быть связано с развитием. Вот это нужно точно посчитать — стоимость этого моста. Мы говорим об этом уже давно, несколько лет. Это дорогой проект. Надо посмотреть: он упрется просто в город, и все, или есть возможность развития региона в целом на другом берегу реки Лены», — отметил Путин.

По его словам, Минтранс и Минэкономразвития должны будут определить эффективность проекта: «Если они между собой договорятся, мы, конечно, этот проект реализуем».

Ранее о намерении участвовать в конкурсе на строительство моста через реку Лену в Якутии говорил владелец компании «Стройгазмонтаж» Аркадий Ротенберг.

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