Путин одобрил новый мегапроект на 83 миллиарда рублей

Президент России Владимир Путин одобрил строительство автомобильного моста через реку Лену в районе Якутска. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо, которое глава республики Саха (Якутии) Айсен Николаев направил главе государства.

Источники издания рассказали, что Путин поставил на письме резолюцию «Ситуация созрела до реализации». Также российский лидер поручил правительству внести соответствующее предложение.

По предварительным расчетам, стоимость строительства моста составит 82,9 миллиарда рублей. В письме Николаев просит выделить из федерального бюджета 47,8 миллиарда, еще 6,4 миллиарда покроет региональный бюджет, а 28,6 миллиарда оплатит частный инвестор.

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Глава Якутии предполагает, что при наличии средств строительство моста будет завершено к 2025 году. Его протяженность составит 3,1 километра, еще 10,9 километра будут занимать подходы к мосту от сухопутных трасс. Предполагается, что легковые автомобили смогут проезжать по нему бесплатно, остальные транспортные средства должны будут платить за использование моста от одной до четырех тысяч рублей в зависимости от категории.

У жителей Якутска нет круглогодичного сухопутного сообщения с федеральными трассами. Летом они вынуждены пользоваться паромом через Лену, который ходит раз в час, зимой машины едут по льду. В период ледохода добраться до города можно по воздуху.

В декабре Путин заявил, что мост через Лену будет построен, если это будет экономически целесообразно. О намерении участвовать в конкурсе на строительство этого моста говорил владелец компании «Стройгазмонтаж» Аркадий Ротенберг.

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