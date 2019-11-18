Якутия объявила о готовности проекта моста через Лену

Проект строительства моста через реку Лена в Якутии готов. Об этом сообщил глава республики Айсен Николаев на своей странице в Instagram.

«За прошедший год проделана большая работа. На сегодня проект организации строительства моста готов. Есть поддержка федеральных министерств, определен вариант прохождения трассы, проведены переговоры с потенциальными инвесторами», — сообщил он.

Ранее в понедельник, 18 ноября, президент России Владимир Путин одобрил строительство автомобильного моста через реку Лену в районе Якутска. По предварительным расчетам, стоимость строительства моста составит 82,9 миллиарда рублей. Планируется, что при наличии средств строительство моста будет завершено к 2025 году. Его протяженность составит 3,1 километра, еще 10,9 километра будут занимать подходы к мосту от сухопутных трасс.

Строительство моста отвечает целям национального проекта «Комплексный план модернизации и развития инфраструктуры», который рассчитан до 2024 года.

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