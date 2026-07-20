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Из жизни
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17:09, 20 июля 2026Из жизни

Женщина не заметила беременность и неожиданно родила

ABC News: В США не заметившая беременность женщина родила ребенка раньше срока
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: freestocks / Unsplash

Жительница США Алиша МакДугалл родила сына в машине скорой помощи, не заметив, что была беременна. Об этом сообщает ABC News.

33-летняя МакДугалл принимала препараты для похудения на фоне полиэндокринного метаболического овариального синдрома. Женщины с таким синдромом страдают от нестабильного менструального цикла, проблем с зачатием и лишнего веса. Во время приема лекарств МакДугалл преследовала слабость, тошнота и недомогание. Она принимала все эти симптомы за побочные эффекты приема медикаментов.

В январе МакДугалл попала в небольшую аварию. Сначала она чувствовала себя нормально, но на следующий день у нее начались мучительные боли в животе и открылось кровотечение. Ее жених вызвал скорую. По дороге в больницу МакДугалл неожиданно родила. Ребенок появился на свет раньше срока — на 22-23-й неделе — и весил всего 450 граммов.

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По словам молодого отца, сначала он не мог поверить в произошедшее. Он не замечал у МакДугалл живота, а все тесты на беременность, которые она делала, были отрицательными.

Несмотря на мрачные прогнозы, сын пары Джулиан выжил. Мальчик провел в больнице 154 дня, перенес несколько курсов поддерживающей терапии для легких, глаз, надпочечников и стабилизации давления и постепенно окреп.

«Я никогда не думала, что у меня будет возможность стать мамой, — призналась МакДугалл. — Джулиан — свидетельство того, что мы можем преодолеть все. Он просто чудо-ребенок».

Ранее сообщалось, что жительница Китая приняла начало родов за простуду после похода длиной 2400 километров. Женщина утверждает, что не чувствовала никаких признаков беременности, а увеличение веса списала на образ жизни.

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