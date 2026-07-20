Фекальное болото по колено образовалось в укрытии от БПЛА в российском городе

В Ростове-на-Дону пожаловались на затопленное фекалиями по колено укрытие от БПЛА

Жители Ростова-на-Дону пожаловались на затопленное фекалиями по колено укрытие от атак БПЛА. Внимание на ситуацию в российском городе обратил Telegram-канал Don Mash.

Речь идет о подвале дома 2021 года постройки, расположенного по адресу улица Еляна, 40. По словам жильцов, последние несколько лет подвал многоэтажки залит жижей из канализации, а у входа разбросан мусор. Они признались, что опасаются за свою жизнь. Люди посетовали, что многократно обращались в управляющую компанию «Патриот сервис» с просьбой навести порядок, но безрезультатно.

Ранее жители нового ЖК «Король Лев» в Самаре пожаловались на фекальный потоп, который произошел по вине застройщика. Проблемы начались после того, как компания решила провести перепланировку в квартирах.